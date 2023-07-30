День Военно-морского флота прошел в Ижевске

30 июля в России отмечается День Военно-морского флота Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 30 июля, жители Ижевска отметили День Военно-морского флота. Моряки, живущие в столице республики, собрались на набережной Ижевского пруда, чтобы отметить профессиональный праздник. Там состоялось торжественное построение.

Торжественное построение состоялось на набережной Ижевского пруда Фото: Мария Бакланова

Вместе с бывалыми моряками на построении присутствовали и их младшие товарищи - курсанты из школ №76 и №100. Именно им выпала честь нести Андреевский флаг.

Курсантам выпала честь нести Андреевский флаг Фото: Мария Бакланова

После мероприятия на набережной начался праздничный концерт и развлекательная программа.

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