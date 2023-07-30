3 человека погибло на воде в эти выходные в Удмуртии

23 человека утонуло в Удмуртии за год Фото: Архив КП

За выходные с 29 по 30 июля в Удмуртии произошло еще 3 случая гибели на воде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Два случая в Можге и один в Алнашском районе. Всего зарегистрировано уже 23 смерти на воде с начала года. МЧС Удмуртии настоятельно обращается к гражданам быть бдительными и не относиться к правилам безопасности на воде пренебрежительно», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС Удмуртии подчеркнули, что за 23 год в регионе утонуло 23 человека.

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