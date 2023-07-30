Женщина отравилась Угарным газом во время пожара в Удмуртии

За дежурные сутки произошло 4 пожара Фото: Мария Бакланова

Ночью 29 июля на одном из СНТ Сарапульского района произошло возгорание бани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть около 22:20.

«Огнем повреждена кровля, внутренняя отделка мансардного этажа на 20 кв.м. Предварительная причина: отсутствие отступок от дымовой трубы до конструкции бани», – говорится в сообщении.

Есть пострадавший. Женщина 1983 года рождения отравилась угарным газом. Однако от госпитализации она отказалась.

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