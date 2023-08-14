Жителей Ижевска предостерегли от купания в фонтанах

А еще можно поскользнуться и травмироваться Фото: Амир Закиров

В Ижевске продолжается жара, и фонтаны на Центральной площади пользуются большой популярностью – особенно среди детей, которые с восторгом бегают среди водяных струй. Однако это веселье может обернуться проблемами. От купания в городских фонтанах предостерегла на официальной странице ВКонтакте вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

В посте она привела объяснение главврача Детской городской поликлиники №9 Натальи Шароновой. Как рассказал эксперт, рисков гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Вода в фонтане не предназначена для питья, но дети, купаясь, могут ее случайно заглатывать. В результате они могут подхватить кишечные инфекции, например, ротавирусную.

Кроме того, бегая в фонтане, ребенок может поскользнуться и получить травму. А холодная вода даже в жару может привести к переохлаждению. Поэтому важно, чтобы взрослые следили за детьми во время прогулки у фонтана и научили их соблюдать правила безопасности.

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