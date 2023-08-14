Житель Удмуртии насмерть забил односельчанина скамейкой

За данное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: архив редакции

В Удмуртии 39-летнего мужчину из Балезино обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего повлекшего. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.

19 апреля 2023 года обвиняемый был пьян. В нетрезвом виде он решил встретиться с 31-летним односельчанином, чтобы отомстить ему за обиду, которую тот нанес его знакомому.

В ходе разговора между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшего деревянной скамейкой по голове. С травмами его доставили в больницу, где он скончался через 10 дней, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

«В рамках расследования уголовного дела проведены осмотр места происшествия и проверка показаний обвиняемого на месте. Допрошены свидетели, получены заключения медицинской, криминалистической и психиатрической судебных экспертиз», – сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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