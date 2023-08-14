17 случаев клещевого энцефалита выявили в Ижевске с начала сезона

Заболевшие не были привиты против энцефалита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

96 случаев клещевых инфекций зарегистрировали в Удмуртии с весны 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

У 40 человек с начала сезона диагностирован клещевой энцефалит. В числе заболевших 17 ижевчан – 13 взрослых и 4 ребенка. 4 случая зафиксировали в Балезинском районе, по 2 случая – в Можге, Воткинске, а также Алнашском, Воткинском, Завьяловском и Кезском районах. В Красногорском, Шарканском, Сюмсинском и Можгинском районах – по 1 случаю. Заболевшие не были привиты.

Кроме того, 65 жителей региона заболели клещевым боррелиозом. 19 случаев отмечалось в Ижевске – 18 взрослых и 1 ребенок; 9 случаев – в Балезинском районе, 6 – в Кезском, 5 – в Игринском. В Увинском районе заболели 4 жителя, Киясовском – 3, Шарканском – 2. В Можге, а также Воткинском, Завьяловском, Дебесском, Каракулинском, Юкаменском, Малопургинском и Глазовском районах – по 1 заболевшему клещевым боррелиозом.

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