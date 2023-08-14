Двое 20-летних молодых мужчин получили травмы в ДТП под Ижевском

Пострадавшие были без шлемов. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

12 августа в 11:00 на 7-м км дороги «Ижевск – Ува – Петропавлово» Увинского района произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительной информации, 60-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» при обгоне врезалась в мопед «Корветт» под управлением 20-летнего молодого человека без прав. Перед столкновением водитель мопеда начал поворачивать налево, но не указал этого поворотниками.

Пострадавших госпитализировали. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель мопеда и его пассажир: 20-летний молодой человек получили травмы. С места аварии их доставили в больницу. В ведомстве отмечают, что оба пострадавших были без шлемов.

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