Пять врачебных амбулаторий построят в Удмуртии осенью 2023 года

Стройка уже идет. Фото: Минздрав Удмуртии

В Удмуртии продолжается стройка медицинских амбулаторий. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Проекты реализуют в деревне Кварса Воткинского района, селе Норья Малопургинского района, селе Каменное Завьяловского района, селе Кигбаево Сарапульского района и селе Асановский совхоз-техникум Алнашского района. Работы уже ведутся на всех пяти стройплощадках. Подрядчик занимается созданием металлических каркасов, установкой перегородок и выполнением внутренней отделки.

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Александр Попов, отметил, что к началу августа уровень готовности строительства составляет около 40% для села Каменное и Асановского совхоз-техникума, а в Норье этот показатель превышает 30%.

Планируется завершить строительство к осени текущего года. В амбулаторных зданиях будут расположены кабинеты терапевта, педиатра, процедурный кабинет, акушерско-гинекологический кабинет для осмотра, а также диагностические службы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске открыли движение трамваев от магазина «Океан» до улицы Тимирязева

Елена Сычева заняла пост главврача в ГКБ №4 в Ижевске

К выходным похолодает: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней