Елена Сычева заняла пост главврача в ГКБ №4 в Ижевске

Елена Сычева. Фото: Минздрав Удмуртии

Первый заместитель министра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева покидает занимаемую должность и становится главным врачом Городской клинической больницы №4. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Кроме того, врачу присвоили почетное звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртии. Напомним, на пост первого замминистра Сычева была назначена в октябре 2021 года.

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