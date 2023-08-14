Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 6:45

Елена Сычева заняла пост главврача в ГКБ №4 в Ижевске

Экс-замминистру здравоохранения Удмуртии присвоили звание заслуженного работника здравоохранения республики
Софья Кель
Елена Сычева. Фото: Минздрав Удмуртии

Елена Сычева. Фото: Минздрав Удмуртии

Первый заместитель министра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева покидает занимаемую должность и становится главным врачом Городской клинической больницы №4. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Кроме того, врачу присвоили почетное звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртии. Напомним, на пост первого замминистра Сычева была назначена в октябре 2021 года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске открыли движение трамваев от магазина «Океан» до улицы Тимирязева

17 случаев клещевого энцефалита выявили в Ижевске с начала сезона

«Страшные штуки – тоже часть нашей жизни»: почему детям нравятся пугающие игрушки и вредно ли это для их психики