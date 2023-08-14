Находится в тяжелом состоянии: ижевская девятиклассница выпрыгнула из окна, чтобы убежать от педофила

Нападавший был знакомым девушки Фото: Амир Закиров

В ГКБ №7 госпитализировали девочку, которая выпала из окна в Ижевске. Об этом сообщает вице-премьер Эльвира Пинчук.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15-летняя девушка сломала позвоночник, пытаясь спаслись от изнасилования. Школьница объяснила, что зашла в гости к своему 34-летнему знакомому. По данным медицинского сообщества «Мурашко по коже», мужчина «стал распускать руки и начал домогаться до девочки, — в итоге она не выдержала такого давления и, пытаясь спастись от мужчины, прыгнула из окна четвертого этажа».

Сейчас за состоянием пострадавшей следят лучшие нейрохирурги республики.

«К сожалению, девочка находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время планируется проведение операции», – заключила Пинчук.

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