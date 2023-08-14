Находится в тяжелом состоянии: ижевская девятиклассница выпрыгнула из окна, чтобы убежать от педофила

Нападавший был знакомым девушки
Фото: Амир Закиров
В ГКБ №7 госпитализировали девочку, которая выпала из окна в Ижевске. Об этом сообщает вице-премьер Эльвира Пинчук.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15-летняя девушка сломала позвоночник, пытаясь спаслись от изнасилования. Школьница объяснила, что зашла в гости к своему 34-летнему знакомому. По данным медицинского сообщества «Мурашко по коже», мужчина «стал распускать руки и начал домогаться до девочки, — в итоге она не выдержала такого давления и, пытаясь спастись от мужчины, прыгнула из окна четвертого этажа».
Сейчас за состоянием пострадавшей следят лучшие нейрохирурги республики.
«К сожалению, девочка находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время планируется проведение операции», – заключила Пинчук.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ижевске открыли движение трамваев от магазина «Океан» до улицы Тимирязева
Елена Сычева заняла пост главврача в ГКБ №4 в Ижевске
К выходным похолодает: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней