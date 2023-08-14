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НовостиОбщество14 августа 2023 11:43

В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО офицером Андреем Анисимовым

Военнослужащего из Алнашского района посмертно наградили орденом Мужества
Виола Романова
Анисимов Андрей Викторович. Фото: @aln_s_alex

Анисимов Андрей Викторович. Фото: @aln_s_alex

14 августа в Алнашском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО офицером Андреем Анисимовым. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Семенов.

Во время службы бойца наградили медалями «За отвагу» и «Участник специальной военной операции». Посмертно мужчину представили к еще одному отличительному знаку – ордену Мужества. Награду передали родственникам офицера.

Региональные власти выразили семье погибшего соболезнования, а также обязались выполнять всю необходимую помощь.

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