Санавиация доставила в Ижевск ребенка с разрывом желудка

Фото: vk.com/pinchuk_e

Мальчика с разрывом желудка успешно доставили из Глазова в Ижевск вертолетом санавиации. Об этом сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук ВКонтакте.

Ребенок получил тупую травму живота при падении с велосипеда. Он поступил в Глазовскую межрайонную больницу 18 августа. Врачи диагностировали опасное для жизни повреждение внутренних органов и экстренно провели операцию, после чего связались со специалистами Республиканской детской клинической больницы.

Для дальнейшего лечения ребенка потребовалось транспортировать в Ижевск. Мальчика доставили в стабильном состоянии и сразу же поместили в реанимацию. Сейчас ему продолжают оказывать необходимую помощь.

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