Нетрезвый водитель мотоцикла в Удмуртии съехал в кювет и погиб

Фото: ЕДДС Игринского района

ДТП со смертельным исходом произошло в Удмуртии между деревнями Сепож и Новоглазово. Об этом ВКонтакте сообщает ЕДДС Игринского района.

Авария случилась на муниципальной дороге в территориальном отделе «Беляевский» 19 августа в 6:23. Житель поселка Балезино – мужчина 1987 года рождения – ехал с пассажиром на одиночном мотоцикле Аlfa. В какой-то мент водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а его пассажир получил травмы. На месте ему оказали медицинскую помощь.

Известно, что погибший мужчина выехал на дорогу, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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