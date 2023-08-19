Безопасность размещения автогазозаправок проверят в Удмуртии

Заправки проверят во всех муниципальных образованиях региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии собираются оценить безопасность расположения автогазозаправок, об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Поводом провести проверку стала унесшая 35 жизней трагедия в Махачкале. В правительстве Удмуртии провели внеочередное заседание комиссии по ЧС, на котором обсудили размещение АГЗС по отношению к жилым домам.

«Не должно быть ситуации, при которой объекты, представляющие повышенную опасность для жителей, размещаются вблизи жилых домов или социальных объектов», – заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Оценку соблюдения организациями, занимающимися заправкой автомобилей, установленных нормативов проведут во всех населенных пунктах Удмуртии. Особое внимание уделят заправочным станциям, на которые жаловались жители. При необходимости к проверкам будет подключаться прокуратура.

Кроме того, для общественников и специалистов муниципальных образований будет разработана памятка, которая поможет обнаружить на АГЗС нарушения.

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