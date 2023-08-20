В Удмуртии во время пожара в частном хозяйстве погибло 12 домашних животных

Предварительной причиной пожара могла стать непотушенная сигарета
Фото: Архив КП
Во время пожара в одном из частных подворий города Воткинска погибло 12 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По данным ведомства, сигнал о пожаре на улице Рябиновая поступил около 22:58. Во дворе частного дома горели надворные постройки. Огнем был уничтожен сарай и хозяйственная постройка, в которой находились домашние животные.
В результате пожара погибло 7 коз и 5 куриц. Предварительной причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Руководителя 2 организаций из Ижевска подозревают в 6 махинациях со счетами
Безопасность размещения автогазозаправок проверят в Удмуртии
Нетрезвый водитель мотоцикла в Удмуртии съехал в кювет и погиб