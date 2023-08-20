В Удмуртии во время пожара в частном хозяйстве погибло 12 домашних животных

Предварительной причиной пожара могла стать непотушенная сигарета Фото: Архив КП

Во время пожара в одном из частных подворий города Воткинска погибло 12 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По данным ведомства, сигнал о пожаре на улице Рябиновая поступил около 22:58. Во дворе частного дома горели надворные постройки. Огнем был уничтожен сарай и хозяйственная постройка, в которой находились домашние животные.

В результате пожара погибло 7 коз и 5 куриц. Предварительной причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

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