В Малопургинском районе Удмуртии проведена проверка отремонтированной дороги

Выявленные нарушения подрядчик обязан устранить. Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

В селе Уром Малопургинского района Удмуртии была проведена проверка качества отремонтированной дороги выполненного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и администрации Региона.

Всего в рамках проекта обновили 1.6 км дороги, установили остановочный павильон, создали два пешеходных перехода с установкой искусственных неровностей, помимо них еще одну искусственную неровность создали перед въездом в сам населенный пункт, были установлены дорожные знаки.

Не забыли и про освящение. Вдоль всей обновленной дороги установили 45 уличных фонарей.

В ходе проверки комиссия проверила качество выполненного ремонта. Были выявлены несколько замечаний, которые подрядчик должен устранить к моменту сдачи объекта в эксплуатацию.

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