ДТП с участием скорой помощи произошло в столице Удмуртии

Информация уточняется. Фото: vk.com/iggs18

ДТП с участием трех машин, включая автомобиль скорой помощи, произошло в Ижевске вечером 19 августа. Об этом сообщают очевидцы аварии в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, водитель белой иномарки, вечером 19 августа, на перекрестке Кирова – Пушкинская, совершил опасный маневр, выехав на встречную полосу, в поворот, не пропустив автомобиль скорой помощи. После столкновения с реанимобилем машина была отброшена на исходную полосу движения, где столкнулась с автомобилем, следовавшим за ним.

О пострадавших не сообщается. Информация уточняется.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Руководителя 2 организаций из Ижевска подозревают в 6 махинациях со счетами

Безопасность размещения автогазозаправок проверят в Удмуртии

Нетрезвый водитель мотоцикла в Удмуртии съехал в кювет и погиб