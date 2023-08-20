ДТП с участием скорой помощи произошло в столице Удмуртии

Информация уточняется. Фото: vk.com/iggs18
ДТП с участием трех машин, включая автомобиль скорой помощи, произошло в Ижевске вечером 19 августа. Об этом сообщают очевидцы аварии в социальных сетях.
По сообщениям очевидцев, водитель белой иномарки, вечером 19 августа, на перекрестке Кирова – Пушкинская, совершил опасный маневр, выехав на встречную полосу, в поворот, не пропустив автомобиль скорой помощи. После столкновения с реанимобилем машина была отброшена на исходную полосу движения, где столкнулась с автомобилем, следовавшим за ним.
О пострадавших не сообщается. Информация уточняется.
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