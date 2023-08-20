Посмотреть на закат и съездить на Воложку: что успеть сделать в Ижевске до конца лета

Чек-лист для тех, кто хочет все успеть
Фото: Мария Бакланова
Сентябрь уже не за горами. Лето пролетело, как всегда, незаметно. Скоро осень вступит в свои права. В Удмуртию вернуться серые дожди, а все наши друзья и близкие начнут печально вздыхать, что три летних месяца пролетели как один день. Но мы же не будем унывать, верно?
До конца лета осталось почти две недели. А значит прожить эту «маленькую жизнь» как поется в известной песне, еще можно. «Комсомолка» решила помочь своим читателям, и собрала список дел, которые нужно успеть сделать за оставшиеся дни лета.
Сохраняйте себе и вычеркивайте пункты, которые вы успели выполнить.
- Полюбоваться закатами над Ижевским прудом.
- Послушать, как играют уличные музыканты на Центральной площади.
- Отправиться на ночную прогулку – да-да, до самого рассвета!
- Пробежать сквозь струи сухого фонтана.
- Побывать в новом парке Тишино в Устиновском районе.
- От души наесться мороженого.
- Побывать в летних кафе и попробовать летнее меню.
- Сделать фото в стиле Барби, не покидая родного города.
- Посмотреть на динозавров в «Динополисе».
- Попробовать арбуз и другие сезонные фрукты (желательно, сидя где-нибудь на природе).
- Устроить летнюю фотосессию в стиле Коачелла (или в любом другом, который вам нравится).
- Съездить на дачу с друзьями или родней.
- Приготовить шашлык (мы уже делились вкусными рецептами).
- Съездить на Каму или отправиться на теплоходе на Воложку (можно то и другое).
- Искупаться (но только там, где это разрешено и безопасно).
- Получить в подарок кабачок (можно его передарить, а можно и приготовить что-нибудь вкусное).
- Посмотреть на звезды (это делать лучше всего за городом, желательно в чистом поле и подальше от дорог).
- Отправиться в путешествие на все выходные.
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