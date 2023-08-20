Посмотреть на закат и съездить на Воложку: что успеть сделать в Ижевске до конца лета

Чек-лист для тех, кто хочет все успеть Фото: Мария Бакланова

Сентябрь уже не за горами. Лето пролетело, как всегда, незаметно. Скоро осень вступит в свои права. В Удмуртию вернуться серые дожди, а все наши друзья и близкие начнут печально вздыхать, что три летних месяца пролетели как один день. Но мы же не будем унывать, верно?

До конца лета осталось почти две недели. А значит прожить эту «маленькую жизнь» как поется в известной песне, еще можно. «Комсомолка» решила помочь своим читателям, и собрала список дел, которые нужно успеть сделать за оставшиеся дни лета.

Сохраняйте себе и вычеркивайте пункты, которые вы успели выполнить.

- Полюбоваться закатами над Ижевским прудом.

- Послушать, как играют уличные музыканты на Центральной площади.

- Отправиться на ночную прогулку – да-да, до самого рассвета!

- Пробежать сквозь струи сухого фонтана.

- Побывать в новом парке Тишино в Устиновском районе.

- От души наесться мороженого.

- Побывать в летних кафе и попробовать летнее меню.

- Сделать фото в стиле Барби, не покидая родного города.

- Посмотреть на динозавров в «Динополисе».

- Попробовать арбуз и другие сезонные фрукты (желательно, сидя где-нибудь на природе).

- Устроить летнюю фотосессию в стиле Коачелла (или в любом другом, который вам нравится).

- Съездить на дачу с друзьями или родней.

- Приготовить шашлык (мы уже делились вкусными рецептами).

- Съездить на Каму или отправиться на теплоходе на Воложку (можно то и другое).

- Искупаться (но только там, где это разрешено и безопасно).

- Получить в подарок кабачок (можно его передарить, а можно и приготовить что-нибудь вкусное).

- Посмотреть на звезды (это делать лучше всего за городом, желательно в чистом поле и подальше от дорог).

- Отправиться в путешествие на все выходные.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.