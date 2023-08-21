Здание пивоваренного завода Бодалева в Ижевске продали компании «Нерудстройторг»

Завод Бодалева в Ижевске Фото: Архив КП

Здание завода Бодалева в Ижевске продали на аукционе за 51,7 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Изначальная цена – почти 30 млн рублей. В аукционе участвовали шесть организаций, одну не допустили до торгов.

В итоге аукцион выиграла компания «Нерудстройторг». Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия», в России несколько компаний с таким названием, но в Ижевске зарегистрирована только одна. Она специализируется на перевозке грузов специальным автотранспортом.

Покупатель будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

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