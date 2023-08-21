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НовостиПроисшествия21 августа 2023 5:34

Владелец комиссионного магазина в Ижевске незаконно выдавал кредиты

Под видом скупки бывших в употребления вещей ижевчанин выдавал краткосрочные займы под залог имущества
Екатерина АРДАШЕВА
Индивидуальный предприниматель получил штраф в размере 60 тыс. рублей

Индивидуальный предприниматель получил штраф в размере 60 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Индивидуальному предпринимателю из Ижевска назначили штраф в 60 тыс. рублей за то, что он под видом скупки бывших в употреблении вещей занимался выдачей краткосрочных займов. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба Октябрьского районного суда.

Проверка, которую провела прокуратура, установила факт административного правонарушения, причем повторного – мужчину ранее уже уличали в подобной деятельности. ИП не имел статуса кредитной организации, однако люди приходили в его комиссионный магазин и получали займы под залог своего имущества. Договор при этом заключался совершенно другой – купли-продажи.

На судебное заседание мужчина не пришел и дело рассмотрели без него, признав ижевчанина виновным и назначив ему штраф. На момент публикации – 17 августа – постановление суда в законную силу еще не вступило.

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