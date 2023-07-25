Александр Бречалов заявил о возобновлении отпусков бойцов из Удмуртии с 24 июля

На данный момент в отпусках были 64% военнослужащих из Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Военнослужащие из Удмуртии записали видео из зоны СВО, в котором пожаловались на отсутствие отпусков. Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице ВКонтакте прокомментировал обращение мужчин.

«Кто-то из мужчин успел съездить домой, кто-то нет. Мы выяснили, что на сегодняшний день в отпусках были 64% от личного состава полка. Сегодня общался с коллегами из министерства обороны, обговорили все вопросы еще раз: и материально-техническое обеспечение, и отдых. Отпуска со вчерашнего дня возобновлены, 5% от состава с учетом тех, кто на долечивании, будут находиться в отпуске», – заявил руководитель региона.

Бречалов также отметил, что региональное правительство делает все для помощи военнослужащим. По словам главы, власти обеспечивают первый, второй и третий батальоны всем необходимым, но из-за сложной локации поставки в третий батальон затруднены. Также глава напомнил, что на данный момент в зону СВО из Удмуртии отправили уже более 700 тонн гуманитарной помощи.

Жители Удмуртии, чьи родственники, которые служат в зоне СВО, до сих пор не были в отпуске, могут написать главе региона или обратиться в фонд «Защитники Отечества».

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