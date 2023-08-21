В Ижевске на улице Пушкинской произошло повреждение водопровода

Фото: vk.com/zlou18
21 августа около 9:50 ижевчане заметили на Пушкинской в районе остановки Ул. Чугуевского «новый гейзер» и сняли его на видео. Запись появилась группе «Злой ижевчанин» ВКонтакте.
Очевидцы сообщили, что проезжую часть «топит будь здоров». Судя по видео, вода хлестала из канализационного люка.
Происшествие прокомментировала пресс-служба городской администрации. Жителям города сообщили, что утечка локализована и повреждение водопровода уже устраняют специалисты «Ижводоканала».
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жителя Ижевска осудили за угон автомобиля и мотоцикла
37 бойцов СВО из Удмуртии отправились в отпуск в августе
Мужчина и женщина пострадали при пожаре на улице Ленина в Ижевске