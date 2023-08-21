В Удмуртии назвали самые популярные имена для новорожденных за год

Всего в числе популярных оказалось 25 имен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О самых популярных именах для новорожденных малышей в республике за последние 7 месяцев 2023 года рассказали в Комитете по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии на официальной странице ВКонтакте.

Так, среди мужских имен наряду с Александрами, Михаилами, Иванами, Дмитриями, Романами, Егорами и Тимофеями, а также Кириллами, Ильями и Артемами, стали Мироны, Матвеи и Львы.

Популярными женскими именами стали Анна, Александра, Анастасия, София, Алиса, Арина и Мария. Из более редких, но завоевавших популярность в последнее время – Виктория, Ева, Варвара, Милана и Василиса.

Среди необычных имен были такие мужские имена, как Доминик, Маутон, Сэм, Геворг, Ермак, Лео, Даниэль, Оливер, Мехрангез, Яромир, Халиль, Билал, Елисей, Маркелл, Янис. Необычные женские имена: Радость, Ом Дарий, Аврора, Раксалана, Ассоль, Доминикана, Лолита, Ария, Риана, Амирина, Иулиания, Вирсавия, Луна, Айна Муза, Элис, Лира, Аннабель.

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