С начала 2023 года ковид диагностировали более чем у 17 тысяч жителей Удмуртии

Из-за инфекции могут обостряться хронические заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 17 тысяч жителей Удмуртии переболели коронавирусом с начала 2023 года. Об этом сообщил в Telegram первый замминистра здравоохранения республики Сергей Багин.

Он отметил, что это число гораздо меньше, чем было в прошлые годы, однако пренебрегать ковидом все же не стоит. Заболевание по-прежнему представляет серьезную опасность для групп риска, среди которых пожилые люди, беременные женщины и дети, а также пациенты, имеющие хронические заболевания, которые могут обостриться из-за инфекции.

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