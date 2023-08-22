Глава Удмуртии пообещал лично проверить готовность школ к учебному году

Приемка школ уже завершилась
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В начале нового учебного года Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует лично и без предупреждения проверить готовность школ, особенно в плане безопасности. Об этом он сообщил 21 августа в ходе аппаратного совещания.
«Мы выделяем большие средства на безопасность, и сейчас надо переходить от количества к качеству выполняемых работ. Этот вопрос прошу взять на контроль, в том числе, и депутатский корпус. Безопасность школ буду проверять лично», – сказал Глава республики.
Ранее мы уже писали о том, какой должна быть охрана в школах. В этом году на ее организацию выделено 1,9 млрд рублей.
Отметим, что приемка школ пред учебным годом уже завершилась.
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