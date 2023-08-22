Глава Удмуртии пообещал лично проверить готовность школ к учебному году

Приемка школ уже завершилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале нового учебного года Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует лично и без предупреждения проверить готовность школ, особенно в плане безопасности. Об этом он сообщил 21 августа в ходе аппаратного совещания.

«Мы выделяем большие средства на безопасность, и сейчас надо переходить от количества к качеству выполняемых работ. Этот вопрос прошу взять на контроль, в том числе, и депутатский корпус. Безопасность школ буду проверять лично», – сказал Глава республики.

Ранее мы уже писали о том, какой должна быть охрана в школах. В этом году на ее организацию выделено 1,9 млрд рублей.

Отметим, что приемка школ пред учебным годом уже завершилась.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Работодателям в Удмуртии предложили отпускать родителей на линейки 1 сентября

В Ижевске врачи удалили у пациентки кисту яичника массой более 6 килограммов

580 вместо миллиона: в Удмуртии соберут меньше зерна, чем ожидалось