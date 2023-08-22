В одном из сел Удмуртии восемь домов остались без холодной воды из-за халатности

8 домов в селе Селты остались без воды из-за халатности. Архив редакции

В Удмуртии в селе Селты по ул. Голдобина у жителей восьми домов не было холодной воды более 8 часов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры УР.

Причиной отключения воды стала незаполненная водонапорная башня.

В связи с этим прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

После проверки жителям привезли воду для питьевых и бытовых нужд. Холодное водоснабжение восстановлено. Директор МУП привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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