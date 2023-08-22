Двоих жителей Удмуртии осудили за организацию незаконной миграции

Получить гражданство в обход законодательства иностранным гражданам не получилось Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор в отношении двоих глазовчан, которые по предварительному сговору организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Как было установлено в ходе судебного заседания, обвиняемые устроили два фиктивных брака иностранцев с россиянками, а затем помогли этим гражданам предоставить документы в органы по вопросам миграции.

Суд назначил наказание: один из фигурантов получил условный срок на 2 года 10 месяцев с таким же испытательным сроком, второй – 3 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу, а фот фиктивные браки уже признали недействительными.

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