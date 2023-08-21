В Ижевске врачи удалили у пациентки кисту яичника массой более 6 килограммов

Женщина хорошо перенесла операцию и скоро будет выписана. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Хирурги ГКБ №6 в Ижевске успешно прооперировали женщину с огромным новообразованием яичника. Об это сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Размер опухоли составлял 30 см, а масса – более 6 кг, неудивительно, что она причиняла пациентке сильный дискомфорт. Женщина долго не была на приеме у гинеколога, а в больницу обратилась лишь тогда, когда ее живот начал ненормально увеличиваться в размерах. Операцию провели хирург Азат Бакиров и акушеры-гинекологи Юлия Можаева и Марина Спиридонова.

Как рассказали специалисты, у женщины в анамнезе уже было несколько хирургических вмешательств. Тем не менее после операции она хорошо себя чувствует и быстро идет на поправку. Через три дня ее собираются выписать из стационара и отправить долечиваться дома.

Гистологическое исследование показало, что киста была доброкачественным образованием.

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