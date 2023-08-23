В Удмуртии проводится проверка информации о получении подростком ожогов

Девочка была госпитолизирована Фото: Амир Закиров

В Удмуртии проводят доследственную проверку причин, из-за которых 14-летняя девочка из Воткинска получила множественные ожоги. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, по предварительным данным, вечером 21 августа девочка вместе с компанией подростков гуляла во дворе многоквартирного дома. В это время кто-то из ребят поджег бутылку с бензином и кинул на землю. Емкость с горючей смесью случайно подкатилась к пострадавшей и подожгла ее брюки. Подросток получила ожоги ног различной степени тяжести и была госпитализирована.

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