Смертельная авария на федеральной трассе произошла в Удмуртии

Водители госпитолизированы. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

На федеральной трассе «М-7 Волга» произошло ДТП с пострадавшими 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, столкновение автомобилей «Nissan Qashqai», под управлением 53-летнего мужчины и «Volkswagen Golf», водителем которого был 45-летний мужчина произошло около 18:10 на отрезке дороги находящемся на территории Можгинского района.

В результате аварии на месте погибла 40-летняя женщина пассажир одной из иномарок. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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