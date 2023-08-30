Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 5:06

В 2024 году власти Ижевска планируют установить более 2 тыс. новых фонарей

Современные светоточки появятся в отдаленных районах столицы Удмуртии
Екатерина АРДАШЕВА
Продолжится замена старых светильников на светодиодные

Продолжится замена старых светильников на светодиодные

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

За 2024 год в Ижевске планируется увеличить количество светоточек. Как сообщает пресс-служба городской администрации на официальной странице ВКонтакте, запланирована установка 2,3 тыс. новых фонарей.

В первую очередь их будут устанавливать в отдаленных районах столицы Удмуртии. Кроме того, 20,4 тыс. старых светильников поменяют на светодиодные. Также в Ижевске заключат новый энергосервисный контракт.

Отмечается, что количество фонарей на улицах города каждый год увеличивается примерно на 5%, однако это не покрывает растущей потребности в освещении.

В настоящее время в Ижевске формируется новая концепция развития системы наружного освещения, ее уже рассмотрели на Инвестсовете, а в первую половину сентября проведут экспертную оценку.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске 30 августа в автобусе №25 заработает валидатор

С 31 августа в Ижевске ограничат проезд по улице 9-ая Подлесная

Погода в Ижевске на 30 августа: до + 19 °С и без осадков