В 2024 году власти Ижевска планируют установить более 2 тыс. новых фонарей

Продолжится замена старых светильников на светодиодные Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

За 2024 год в Ижевске планируется увеличить количество светоточек. Как сообщает пресс-служба городской администрации на официальной странице ВКонтакте, запланирована установка 2,3 тыс. новых фонарей.

В первую очередь их будут устанавливать в отдаленных районах столицы Удмуртии. Кроме того, 20,4 тыс. старых светильников поменяют на светодиодные. Также в Ижевске заключат новый энергосервисный контракт.

Отмечается, что количество фонарей на улицах города каждый год увеличивается примерно на 5%, однако это не покрывает растущей потребности в освещении.

В настоящее время в Ижевске формируется новая концепция развития системы наружного освещения, ее уже рассмотрели на Инвестсовете, а в первую половину сентября проведут экспертную оценку.

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