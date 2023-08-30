С 31 августа в Ижевске ограничат проезд по улице 9-ая Подлесная

Здесь будут проходить работы по строительству. Фото: Администрация Ижевска

С 8:00 31 августа до 0:00 30 сентября в Ижевске перекроют движение транспорта рядом с домом № 23Б на улице 9-я Подлесная. Об этом сообщает Администрация Ижевска.

«Здесь будут проходить работы по строительству сети водоснабжения и водоотведения», – говорится в сообщении.

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