С 31 августа в Ижевске ограничат проезд по улице 9-ая Подлесная

Здесь будут проходить работы по строительству. Фото: Администрация Ижевска
С 8:00 31 августа до 0:00 30 сентября в Ижевске перекроют движение транспорта рядом с домом № 23Б на улице 9-я Подлесная. Об этом сообщает Администрация Ижевска.
«Здесь будут проходить работы по строительству сети водоснабжения и водоотведения», – говорится в сообщении.
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