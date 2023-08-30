В Ижевске 30 августа в автобусе №25 заработает валидатор

Валидатор в автобусе в Ижевске. Фото: пресс-служба ИПОПАТ

С 30 августа в Ижевске в автобусе №25 проезд можно будет оплачивать через валидатор. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Оплату проезда наличными будет принимать водитель.

Всего в 2023 году валидаторы установили в столице Удмуртии на 15 автобусах: № 2, 6, 7, 9, 11, 15, 21, 25, 26, 28, 34, 36, 41, 56, 73. А на №8 и №79 автобусах валидаторы работают уже с 2022 года.

Напомним, что валидаторы нужны для безналичной оплаты проезда. Они расположены при входе в автобус. Для этого необходимо: приложить банковскую или транспортную карту к валидатору, а затем дождаться звукового сигнала и печати билета. Не забудьте сохранить билет до конца поездки!

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