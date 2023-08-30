Об усилении ветра до 17 м/с 31 августа предупредили жителей Удмуртии

Против такого ветра трудно идти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Удмуртии в очередной раз предупредили об усилении ветра. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, 31 августа порывы будут достигать 15-17 м/с, что соответствует крепкому ветру. До штормового он не дотягивает, но также может ломать ветки деревьев и затруднять передвижение людей и транспорта.

Направление ветра будет северным или северо-западным. Усиление прогнозируется в дневное время.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нетрезвый водитель в Ижевске на ул. Орджоникидзе столкнулся с автобусом

В Ижевске возобновили замороженное в 80-х строительство насосной станции

Прокурор Октябрьского района Ижевска задержан правоохранительными органами