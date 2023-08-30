В Ижевске пьяный водитель уходил от погони и попал в ДТП

Скриншот с видео «МВД Медиа»
Погоню за нетрезвым водителем пришлось устроить в Ижевске сотрудникам ДПС. О подробностях сообщает «МВД Медиа».
После поступления сообщения о том, что по улицам Ижевска разъезжает водитель с явными признаками опьянения, автоинспекторы увидели иномарку, подходящую под описание. Водителя попытались остановить, но он не отреагировал на требования, а лишь увеличил скорость.
Началось преследование, в ходе которого нарушитель стал совершать на дороге опасные маневры. В конце концов лихач заехал во двор и врезался в припаркованный там автомобиль. После этого его задержали. Обошлось без пострадавших, но обеим машинам потребуется ремонт.
Выяснилось, что задержанный – это 34-лений ижевчанин, который ранее уже привлекался за нетрезвое вождение не только к административной, но и к уголовной ответственности. При освидетельствовании алкотестер показал 0,717 мг/л этилового спирта.
В отношении мужчины были составлены административные протоколы, кроме того, в отношении нарушителя снова могут возбудить уголовное дело.
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