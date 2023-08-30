Прокурора из столицы Удмуртии на 2 месяца поместили под домашний арест

Прокуратура поддержала ходатайство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурора Октябрьского района города Ижевска Николая Пушина поместили под домашний арест на срок в 2 месяца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

30 августа ходатайство следователя об избрании меры пресечения рассмотрел Индустриальный районный суд. Николай Пушин обвиняется в том, что оказывал пособничество злоупотреблению должностными полномочиями.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, по версии следствия, с 18 мая по 25 августа 2021 года обвиняемый содействовал бывшему главе Ижевска в предоставлении одному из застройщиков принадлежавшего городу земельного участка площадью 1 927 кв.м без проведения торгов.

Обвиняемый и его защита просили суд избрать другую меру пресечения – подписку о невыезде или запрет определенных действий, однако им было отказано. Прокурор пробудет под домашним арестом до 29 октября 2023 года.

Прокуратура ходатайство поддержала.

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