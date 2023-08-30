Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Ижевске выполнена на 64%

Уже расселены 549 аварийных помещений
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске на 64% выполнена региональная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Уже расселены 549 аварийных помещений – это 17,6 тыс. кв.м площади. Новое жилье или финансовую компенсацию получили 1443 человека, а до конца 2024 года в новые дома переедут еще 2056 жителей из 106 аварийных домов (27,6 тыс. кв. м площади). До конца текущего года расселят 6,5 тыс. кв. м.
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