Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Ижевске выполнена на 64%

Уже расселены 549 аварийных помещений Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске на 64% выполнена региональная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже расселены 549 аварийных помещений – это 17,6 тыс. кв.м площади. Новое жилье или финансовую компенсацию получили 1443 человека, а до конца 2024 года в новые дома переедут еще 2056 жителей из 106 аварийных домов (27,6 тыс. кв. м площади). До конца текущего года расселят 6,5 тыс. кв. м.

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