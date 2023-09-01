Дорожная камера упала на ул. Буммашевской в Ижевске

Авария создала неудобство на дороге. Фото: Григорий КУДРЕВАТЫХ
Вечером 1 сентября на улице Буммашевской в Ижевске произошел инцидент: со столба прямо на дорогу упала дорожная камера. Это подошло рядом с поворотом на улицу 10 лет Октября.
Возможно, камеру сорвал ветер. Фото: Григорий КУДРЕВАТЫХ
Прибор разбился, и его части разлетелись по дороге. Машинам, едущим от перекрестка, приходилось объезжать упавшую камеру.
Водителям пришлось объезжать разбитый прибор. Фото: Григорий КУДРЕВАТЫХ
Причины аварии неизвестны, но не исключено, что прибор сорвал с крепления ветер – падение примерно совпало с началом дождя, и порывы ветра были довольно сильными.
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