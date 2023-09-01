Дорожная камера упала на ул. Буммашевской в Ижевске

Авария создала неудобство на дороге. Фото: Григорий КУДРЕВАТЫХ

Вечером 1 сентября на улице Буммашевской в Ижевске произошел инцидент: со столба прямо на дорогу упала дорожная камера. Это подошло рядом с поворотом на улицу 10 лет Октября.

Возможно, камеру сорвал ветер. Фото: Григорий КУДРЕВАТЫХ

Прибор разбился, и его части разлетелись по дороге. Машинам, едущим от перекрестка, приходилось объезжать упавшую камеру.

Водителям пришлось объезжать разбитый прибор. Фото: Григорий КУДРЕВАТЫХ

Причины аварии неизвестны, но не исключено, что прибор сорвал с крепления ветер – падение примерно совпало с началом дождя, и порывы ветра были довольно сильными.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школьники Ижевска рассказали, чего ждут от 1 сентября

Избил сожителя своей знакомой: мужчину задержали в Можге за разбой

Построил охотничьи лабазы: житель Глазовского района незаконно вырубал деревья