Избил сожителя своей знакомой: мужчину задержали в Можге за разбой

Мужчина решил отомстить за избиение своей бывшей кулаками и угрозами ножом Фото: Амир Закиров

Драма разыгралась в Можге: мужчина решил отомстить за свою бывшую возлюбленную ее нынешнему ухажеру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина рассказала 49-летнему знакомому, что ее нынешний сожитель ее побил. Ночью он пришел к мужчине и начал выяснять отношения с кулаками и угрозами ножом. Заодно потребовал 10 тысяч рублей.

Подозреваемый не работает, ранее был судим. он находится в СИЗО. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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