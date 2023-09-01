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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:35

Построил охотничьи лабазы: житель Глазовского района незаконно вырубал деревья

Жителя Удмуртии подозревают в незаконной рубке 13 елей
Анастасия Захарова
В Глазовском районе незаконно вырубали деревья

В Глазовском районе незаконно вырубали деревья

Фото: Алена Селезнева

Представитель «Глазовского лесничества» сообщил в полицию, что неизвестный вырубил 13 елей вдоль Белорецкого лесничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемого нашли оперативно – 58-летнего местного жителя. Он оказался охотником. Из деревьев он построил два лабаза – конструкции, которые используются при отсидке во время охоты.

Ущерб составил 72 тысячи рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело по ч.2 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка, совершенная в крупном размере). Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет и штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

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