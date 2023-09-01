Чемпионка мира по парусному спорту из Удмуртии провела тренировку в Ижевске

Спортсменка поделилась впечатлениями об акватории Ижевского пруда Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В среду, 30 августа, на Ижевском пруду состоялись тренировки команд «Ижевской регаты» (6+). Ими руководила 4-кратная чемпионка мира и первый мастер спорта России по парусному спорту из Удмуртии Анастасия Калинина. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

Известно, что девушка увлеклась парусным спортом в 2012 году, а с 2015 года начала проходить в Москве профессиональную подготовку. За время своей спортивной карьеры она соревновалась более чем в 25 странах мира. Однако впервые участвует в регате у себя на родине.

Команда соревнуется в новом составе Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В настоящее время Анастасия Калинина возглавляет команду Kalina Racing Team, которая была создана в 2021 году. Экипаж уже неоднократно занимал в отечественных и международных соревнованиях призовые места. В 2022 году команду признали лучшим дебютантом Кубка России в классе яхт J/70, который проводился в честь 10-летия клуба ProYachting. А недавно команда взяла серебро на чемпионате России в Ульяновске.

Анастасия поделилась впечатлениями об Ижевском пруде.

«Сложностей у нас не возникало. Акватория Ижевского пруда уникальна: много воды и достаточно открытое пространство – есть где разгуляться при сильном ветре, но такие драйвовые для любого яхтсмена природные условия требуют и полной концентрации, максимальной собранности. Ну а самое прекрасное – это наша набережная, с нее будет очень хорошо видно и дистанцию, и гонки, и даже эмоции гонщиков», – рассказала спортсменка.

В «Ижевской регате» принимает участие новый состав команды. Как сообщила Анастасия Калинина, для большинства членов экипажа это первая серьезная регата. Но все предвкушают интересную гонку.

Спортсмены соревнуются на новых яхтах марки MX700 Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

«Уверена, что будет отличная организация как водной, так и береговой программы», – говорит Анастасия.

Напомним, Второй открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» (6+) стартовал 1 сентября. Это 3 дня соревнований: один тренировочный и два гоночных. Спортсмены соревнуются на новых яхтах марки MX700. Участвуют 23 команды: 16 из Удмуртии и 7 из других регионов.

2 сентября состоится официальное открытие регаты, ижевчане и гости столицы Удмуртии смогут увидеть байкер-шоу и выступление группы «Н.Е.С.П.И.Ц.А» (12+). А в 16:00 состоится концерт кавер-группы «The Шпроты» (6+). Подробную программу мероприятий можно увидеть по ссылке.

Впервые «Ижевская регата» прошла в Ижевске в 2022 году, она была проведена по инициативе правительства Удмуртии.

Организаторами соревнований в 2023 году являются X-sailing club при поддержке Правительства и Минспорта Удмуртии, а также Администрации Ижевска.

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