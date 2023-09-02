Сквер памяти открыли на территории школы №88 города Ижевска

Сквер создали учителя, ученики и родители детей
Фото: Мария Бакланова
1 сентября на территории школы №88, где 26 сентября 2022 года психически нездоровый мужчина устроил стрельбу, открыли Сквер памяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.
Сквер создали педагоги, ученики и родители. В его центре установлен гранитный камень с белыми журавлями и стихотворением, которое написала одна из учениц школы.
Также на здании школы появилась мемориальная доска, где перечислены 18 имен погибших детей и взрослых.
В 2024 году второй Сквер памяти должен появиться на улице Майской – уже по инициативе депутатов Гордумы Ижевска.
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