Сквер памяти открыли на территории школы №88 города Ижевска

Сквер создали учителя, ученики и родители детей Фото: Мария Бакланова

1 сентября на территории школы №88, где 26 сентября 2022 года психически нездоровый мужчина устроил стрельбу, открыли Сквер памяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.

Сквер создали педагоги, ученики и родители. В его центре установлен гранитный камень с белыми журавлями и стихотворением, которое написала одна из учениц школы.

Также на здании школы появилась мемориальная доска, где перечислены 18 имен погибших детей и взрослых.

В 2024 году второй Сквер памяти должен появиться на улице Майской – уже по инициативе депутатов Гордумы Ижевска.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Удмуртии рассказал о будущих задачах нового мэра столицы региона

Курьер-мошенник похитил 100 тыс. рублей у 82-летнего мужчины из Удмуртии

Запланированный на 2023 год ремонт 79 дорог Удмуртии успевают выполнить в срок