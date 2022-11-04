40 дней прошло с момента трагедии в школе №88 Ижевска Фото: Мария Бакланова

Сорок дней минуло со дня страшной трагедии в школе № 88 Ижевска. 26 сентября 34-летний мужчина вошел в школу и открыл стрельбу по беззащитным взрослым и детям. Погибли 17 человек, среди них 11 детей.

Булат Салахов, отец двух учениц школы №88, рассказал «Комсомолке» о том, как помогали раненым школьникам и обо всем пережитом ужасе.

Булат, как вы узнали о том, что происходит в школе?

– 26 сентября в 10 часов 52 минуты мне пришло сообщение от старшей дочери, которая учится в 9 классе: «У нас в школе стреляют. Я боюсь». Первая мысль была, что это какой-то розыгрыш, но вскоре пришло сообщение от жены, которая подтвердила – в здании, где учатся две наших дочери, действительно что-то происходит. Подъехав, увидел, что дорога перекрыта, бросил машину и побежал к школе.

У здания уже стояли сотрудники полиции, а неподалеку столпились встревоженные родители. Внутрь нас не пустили, но, когда мы услышали выстрел, и в здание забежали правоохранители, я и еще несколько отцов попали в школу вместе с ними.

Место трагедии Фото: Мария Бакланова

Что вы увидели?

– Убитых охранника и уборщицу. Стало очень страшно. В голове билась мысль: что с детьми, живы ли. Полицейские и сотрудники Росгвардии стали проверять первый этаж. Они открыли двери, где учился 1Г класс, сначала вывели невредимых детей, а потом мы уже вместе с ними выносили пострадавших ребят.

Мне на руки положили раненого в ногу мальчонку. Отнес его в машину скорой помощи. Он вцепился в меня, всю дорогу плакал и говорил, как ему страшно. Я как мог его успокаивал и просил держаться. Отдав его врачам, бросился обратно и вынес еще одного ребенка.

Потом увидел младшую дочь. Я схватил ее и отдал в руки жены. Позднее она рассказала, что учительница успела закрыть двери класса, и убийца, не попав в помещение несколько раз выстрелил в дверь. Одного из мальчиков по касательной ранило в голову, но, к счастью, не сильно. Одноклассник моей девочки остался жив.

Это было так страшно – вглядываться в лицо каждой раненой школьницы, а потом чувствовать секундное облегчение, что это не твой ребенок.

А старшая дочь? С ней все было в порядке?

– Да. Все это время она была на связи, писала, что с ней все хорошо. Ее 9 класс в тот момент был на уроке физики на третьем этаже, и я благодарен преподавателю, которая успела закрыть двери класса, сказала детям залезть под парты и сидеть максимально тихо.

В это время в помещение лаборантской, из которой тоже можно было попасть в класс, вошел преступник. Он увидел, что никого нет, несколько секунд постоял, послушал и вышел. Это просто счастье, что было так тихо! Преступник решил, что никого нет и не стал заходить в класс. Нашим детям просто повезло.

Убедившись, что с моими девочками все в порядке, я резко почувствовал какое-то опустошение. Накатила обида, злость и ярость – почему, за что погибли наши дети?! Остался помогать дальше – мы выносили на партах погибших и раненных ребят из последнего на пути убийцы кабинета. Стоял рядом с одним из них в ожидании скорой помощи и все пытался нащупать пульс… Не нашел.

Ужас, страх и кошмар пережили 26 сентября все родители школы №88. Одни рыдали в голос, другие тихо плакали и не сводили глаз с выхода из здания, третьи рвались в школу.

Как ваши девочки чувствовали себя, когда вернулись домой?

– Младшая на первый взгляд была достаточно спокойной. Но перед сном она впервые в жизни спросила крепко ли закрыта дверь в нашу квартиру. Я успокоил ее, что все в порядке, я рядом и никому не дам ее в обиду. Потом замок на двери проверила старшая дочь, потом жена… Младшая наша потом неделю не выходила из дома. Никуда.

А вот старшая и внешне переживала очень тяжело. Погибших и раненных ребят она прекрасно знала, некоторых еще с детского сада. После похорон, мы с женой забрали девчонок и увезли их на несколько дней на Кавказ – подальше от страха и трагедии.

Булат с дочерьми Аминой и Региной. Фото: предоставлено героем публикации

Собираетесь менять школу или останетесь в этой?

– Школу мы менять не будем. После того, как в ней сделают ремонт, дочки вернутся туда. Мы предлагали старшей перейти в другое образовательное учреждение, но она наотрез отказалась. Сказала, что это ее школа и она получит там аттестат.

Вообще после трагедии класс очень сильно сплотился. Когда их увозили в санаторий, мы были удивлены тем, как изменилось общение между ними. Они стали по-настоящему духовно близкими людьми. Как это и бывает между теми, кто пережил одну на всех беду.

А вы, родители, как себя чувствуете сейчас?

– Страх за детей пока еще с нами. Если мы раньше переживали лишь о том, как они доберутся до школы и обратно домой, то сейчас мы спокойны только тогда, когда они с нами. Надеюсь, мы больше никогда не переживем ничего подобного.

По последним данным, еще несколько человек находятся на лечении в клиниках Москвы, один из них до сих пор в тяжелом состоянии.

Все изменилось после 26 сентября

Напомним, трагедия в школе № 88 на улице Пушкинской в Ижевске произошла утром 26 сентября 2022 года. Вооруженный мужчина 1988 года рождения, бывший выпускник этой же школы, после 10 часов утра ворвался в здание и пошел по этажам, расстреливая детей и учителей. Охранника у дверей он убил первым. Погибли 17 человек – шестеро взрослых и 11 школьников. 23 человека получили ранения.

Задержать преступника не удалось – он покончил с собой. При нем были обнаружены два травматических пистолета, переделанных под боевые, и магазины – восемь пустых и 31 с патронами. Впоследствии стало известно, что 14 лет назад на него уже заводилось уголовное дело.

Нападавший жил буквально в соседнем доме от школы. В его квартире прошли обыски.

Вечером того же дня в Ижевск прилетели Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Министр просвещения России Сергей Кравцов, они посетили 1 РКБ, где находились пострадавшие.

28 сентября состоялись первые похороны погибших. Глава Удмуртии объявил, что семьям погибших и пострадавших окажут финансовую поддержку.

В Удмуртии объявили траур до 29 сентября. У ворот школы №88 образовался стихийный мемориал из цветов, который позже перенесли в Крестовоздвиженскую часовню.

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