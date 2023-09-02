В Ижевске начались гонки Второй «Ижевской регаты»

Гонка длится два дня, а 3 сентября объявят победителей Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В субботу, 2 сентября, в столице Удмуртии начались гонки Второго открытого кубка Удмуртии «Ижевская регата» (6+). Об этом сообщила пресс-служба Главы и правительства республики.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов посетил мероприятие, чтобы пообщаться с участниками регаты и их болельщиками.

Соревнования посетил Глава Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов вручил удостоверение Мастера спорта России уроженке Удмуртии Анастасии Калининой, которая впервые принимает участие в гонках в акватории родного Ижевского пруда. Напомним, Анастасия – первый мастер спорта России по парусному спорту из Удмуртии. Также она является Серебряным и Бронзовым призером Чемпионатов России.

Спортсменка отметила, что появление в Удмуртии парусного спорта – это большой шаг в спортивном развитии региона. А Ярослав Семенов напомнил, что более 30 лет назад такие гонки проводились в Ижевске регулярно.

«В 2022 году при поддержке Главы республики Александра Бречалова мы возобновили соревнования и организовали первую регату. Тогда в ней приняли участие 20 команд, а в этом году уже 23! Гоняться к нам приезжают коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми. Есть даже мастер спорта из Белоруссии. Но главное – интерес к парусному спорту растет здесь, в Удмуртии», – рассказал Ярослав Семенов.

В регате участвуют 16 команд из Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

По словам премьер-министра, в 2022 году участие в регате принимали только 12 местных команд, а в 2023-ем их количество возросло до 16. Также после первого кубка по парусному спорту в Ижевске появились три современные яхты MX700 – именно на таких соревнуются участники сегодня. Это позволило участникам из Удмуртии начать подготовку заранее.

«Конечно же, яхтенному спорту быть! И не только взрослому, но и детскому – будем его активно развивать, – добавил Ярослав Семенов.

Участники регаты остались очень довольны организацией соревнований и поблагодарили зрителей за теплый и радушный прием. Кстати, некоторые из спортсменов решили участвовать в гонке после того, как в прошлом году увидели первые соревнования и оценили их уровень.

В рамках соревнования будут проведены взрослая и детская регаты Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

А зрители, кроме захватывающей гонки смогли посмотреть концертную программу и выступление байкеров.

Каждая гонка занимает от 15 до 20 минут. Продлятся соревнования до вечера 3 сентября. Победит та команда, которая по итогам двух гоночных дней наберет наименьшее количество очков.

Участники остались очень довольны организацией Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В воскресенье, 3 сентября, продолжится взрослая гонка, а также будет объявлен старт детской регаты. Кроме того, в рамках мероприятия состоится отчетный концерт детской творческой студии ZSKILLS и выступление Анеты Капба – певицы и автора песен, финалиста «Х-Фактор Беларусь», члена жюри и наставницы проекта «Голос Удмуртии» (6+). Тем же вечером пройдет официальное награждение участвующий в регате команд.

Напомним, соревнования организованы X-sailing club при поддержке Правительства Удмуртской Республики, министерства спорта региона и Администрации Ижевска.

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