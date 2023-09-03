Паралимпийцы из Удмуртии завоевали 4 медали на чемпионате России по велоспорту

Арслан Гильмутдинов и Сергей Пудов. Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
Спортсмены из Удмуртии завоевали 4 медали во время чемпионата России по велоспорту, который проходил в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Сергей Пудов и Арслан Гильмутдинов встретились с командами из 13 регионов страны. Во время гонок они смогли завоевать три золота и одну бронзовую медаль.
«В первый соревновательный день Сергей Пудов победил в дисциплине велоспорт трек 1000 м. А после одержал еще 2 победы: в гонке преследования на 4000 м и в групповой гонке. Арслан Гильмутдинов стал третьим в гонке преследования на 3000 м», – сообщает Министерство спорта.
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