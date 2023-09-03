Судно на подводных крыльях выйдет в пробный рейс по Каме в сентябре

Судно на подводных крыльях «Метеор». Фото: vk.com/a.gorbachevv

Судно на подводных крыльях планируют отправить в пробный рейс из Набережных Челнов в Сарапул уже в сентябре 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на своей странице в ВКонтакте по итогам встречи с министром транспорта республики Татарстан Фаритом Ханифовым.

«Обсуждали дальнейшее развитие водного, железнодорожного и воздушного транспортного обслуживания, развитие дорожного хозяйства между Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой», – рассказал Горбачев.

Как отметил чиновник, пробный рейс судна на подводных крыльях «Метеор», изготовленного в Нижегородской области на заводе «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева», запланирован на сентябрь этого года. Его маршрут пройдет по Каме из Набережных Челнов до Сарапула.

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