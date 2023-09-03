Жителям Удмуртии рассказали, как выбрать первый смартфон для ребенка

Особое внимание стоит уделить емкости аккумулятора Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Без смартфона в современной школе никуда. Во время беседы с издательством RT IT-специалист Денис Кувиков поделился советами как выбрать первый смартфон для современного ребенка.

По словам эксперта, родителям стоит обратить внимание на смартфоны работающие на операционной системе Android, поскольку их ассортимент довольно широкий, и среди них можно найти качественные модели по доступной цене. Кроме этого родительский контроль предустановленный в систему, имеет множество настроек, позволяющий оптимизировать программу под любой родительский запрос.

Однако, наличие подобной программы в телефоне, единственное условие. По словам Дениса Кувикова, одним из главных критериев при выборе смартфона должны стать мощность аккумулятора, наличие пыли и влагозащиты, а также цена до 15 тысяч рублей.

«В списке программ, которые стоит установить на смартфон ребенка: определитель номеров, который позволит идентифицировать номера мошенников, и локатор, который даст членам семьи доступ к геопозиции ребёнка и поможет найти потерянное устройство», — добавил специалист.

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