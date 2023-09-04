В Ижевске отремонтируют тротуар около библиотеки им. Л.Н. Толстого

Здесь появятся ограждения и широкие ступени. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Около библиотеки имени Льва Толстого в Ижевске обновят новый тротуар. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии в своем телеграмм-канале.

Пешеходная зона рядом со зданием по адресу: улица Ворошилова,18, будет огорожена вдоль проезжей части.

«Подрядчик обустроит широкие асфальтированные ступени на лестничном пролете, пандусы для передвижения маломобильных граждан, а также уберет аварийные деревья», – сообщает администрация города.

Работы по благоустройству территории планируют начать в ближайшее время.

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