365 жителей Удмуртии заразились ГЛПС за 8 месяцев 2023 года

Большая часть заболевших – взрослые Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Удмуртии количество заболевших лабораторно подтвержденной геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) на начало сентября составило 365 человек, в том числе 16 детей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатель заболеваемости в этом году в 1,2 раза меньше, чем за 8 месяцев 2022 года, когда заболели 445 жителей Удмуртии.

Если учитывать количество населения, то наиболее высокие показатели заболеваемости ГЛПС отмечаются в Кизнерском и Сюмсинском районах.

Напомним, в Удмуртии находится природный очаг этого заболевания. Чтобы снизить риск заражения, каждое лето проводятся обработки от грызунов. В этом году обработали более 4000 га территорий, а юридическим лицам выдали 51 предписание о проведении профилактических мероприятий.

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