Полгода исправительных работ: пьяный мужчина из Кизнерского района оказался на скамье подсудимых за стычку с полицейским

Приговор в законную силу не вступил. Фото: elements.envato.com

В Кизнерском районе за оскорбление полицейского осудили 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В мае 2023 года пьяный обвиняемый оскорбил нецензурной речью полицейского, который потребовал пройти медосвидетельствования из-за нахождения в нетрезвом виде в общественном месте.

Суд признал его виновным по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и приговорил к исправительным работам на полгода с удержанием в доход государства 5% его заработка. Приговор в законную силу не вступил.

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